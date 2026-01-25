Polícia Militar apreende simulacro de arma de fogo

Na tarde de sexta-feira, 16 de janeiro, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo durante o atendimento de uma ocorrência registrada na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. A ação ocorreu por volta das 15h48, após a corporação ser acionada para averiguar uma denúncia de agressão em via pública.

Segundo informações da PM, durante o deslocamento e atendimento da ocorrência, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, dispensou um objeto no local. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem do homem e, em seguida, uma vistoria nas imediações.

Durante as buscas, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, com aparência semelhante à de uma pistola. Com o abordado, foi encontrada apenas uma pequena quantia em dinheiro, não sendo constatada a posse de outros objetos ilícitos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o simulacro foi formalmente apreendido para as providências legais cabíveis. Após prestar esclarecimentos às autoridades policiais, o indivíduo foi liberado.