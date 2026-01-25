Furtou supermercado e foi pego pela PM

A Polícia Militar prendeu um indivíduo por furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Antônio Bolonha, na noite do último domingo, dia 18. A ocorrência foi atendida por volta das 20h02 por uma equipe de Radiopatrulhamento da 4ª Companhia da PM, após acionamento para averiguação de crime patrimonial.

De acordo com as informações apuradas, ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o suspeito havia sido contido por um funcionário do comércio logo após subtrair mercadorias do interior do estabelecimento. Em contato com as partes envolvidas, a equipe constatou que o indivíduo estava de posse de barras de chocolate, confirmando a prática do furto.

Diante da situação, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido inicialmente para a realização de exame cautelar. Em seguida, ele foi apresentado ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante, com base nos elementos apresentados.