Na Santa Terezinha, PM apreende drogas

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul atendeu uma ocorrência de tráfico de drogas e ato infracional análogo ao tráfico na Vila Santa Terezinha, na manhã da terça-feira, dia 20.

Após denúncia indicando a prática de tráfico de drogas em uma residência, os policiais realizaram diligências no local e abordaram um adulto e um adolescente. Durante a vistoria no imóvel, foram localizadas porções de maconha e crack, além de balança de precisão, materiais utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas, aparelhos celulares e dinheiro.

A polícia informou que foi dada voz de prisão ao adulto e apreensão ao adolescente, ambos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, após as providências legais, o adulto permaneceu preso à disposição da Justiça e o adolescente foi liberado, conforme determinação da autoridade policial.

Na ocorrência, a Polícia Militar apreendeu duas porções de maconha, uma porção de crack, R$ 2.021,00, embalagens plásticas, cinco aparelhos celulares, uma balança de precisão, lâminas e uma tesoura.