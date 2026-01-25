Dois procurados pela Justiça foram capturados

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul capturou dois procurados pela Justiça na tarde da quarta-feira, dia 21. Conforme os dados informados pela polícia à imprensa, na primeira ocorrência, por volta das 18h10, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento pelo Jardim Fortaleza, quando abordou Edvaldo Cardoso de Carvalho, o qual possuía mandado de prisão em aberto.

Após a confirmação da ordem judicial, ele foi conduzido à unidade de saúde para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado no Plantão da Polícia Judiciária de São João da Boa Vista.

Pouco depois, por volta das 18h45, a equipe de Comando Força Patrulha, realizou a captura de um indivíduo procurado no Jardim Novo Mundo. De posse de mandado de prisão em aberto, os policiais localizaram o procurado em frente à sua residência, efetuando a abordagem e a busca pessoal, não sendo localizado qualquer material ilícito.

O indivíduo, que não teve o nome divulgado, foi cientificado da ordem judicial e conduzido à UPA para realização de exame de corpo de delito. Na sequência, foi apresentado à Central de Polícia Judiciária de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência de captura de procurado.

Os dois homens permaneceram presos à disposição da Justiça.