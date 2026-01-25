PM atende caso de violência doméstica na Lagoa Branca

Na noite de terça-feira, dia 20, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Lagoa Branca, distrito de Casa Branca.

Os policiais foram acionados e, no local, fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro em um estabelecimento comercial da região. A mulher apresentava lesões aparentes na face, sendo imediatamente encaminhada ao Pronto Atendimento para receber cuidados médicos.

Após o atendimento de saúde, a vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e ela recebeu as orientações legais cabíveis, sendo posteriormente liberada.