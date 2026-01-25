Farmácia foi furtada em Itobi

Na manhã da segunda-feira, dia 19, por volta das 7h53, a Polícia Militar foi acionada via Central de Comunicação para atendimento de furto em estabelecimento comercial, ocorrido em uma farmácia localizada na Rua Quinze de Novembro, região central do município de Itobi.

No local, a equipe policial fez contato com a responsável pelo comércio, que informou ter encontrado a porta de acesso aos fundos arrombada e o interior do estabelecimento revirado, não sendo possível, naquele momento, precisar quais objetos teriam sido subtraídos.

Foi realizada a elaboração do boletim de ocorrência conforme e o responsável pela farmácia foi orientado sobre os procedimentos a serem adotados.