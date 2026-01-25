Relato de possível ataque na represa gera alerta

Uma mensagem que vem circulando nas redes sociais acendeu o alerta, principalmente entre mulheres que costumam caminhar na Represa Eduíno Sbardellini, em Vargem Grande do Sul. Segundo o relato, o caso teria ocorrido por volta das 20h, da última quarta-feira, 21 de janeiro, quando uma mulher que caminhava sozinha foi abordada por um homem nas proximidades da ponte existente no local.

Ainda de acordo com o texto, pessoas que passavam ouviram os gritos da vítima e correram para ajudar, momento em que o suspeito fugiu em direção à pista, adentrando o mato. Felizmente, a mulher não se feriu e passa bem.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com o diretor da Guarda Civil Municipal (GCM), Rogério Bocamino, que informou que a GCM irá reforçar a segurança e o patrulhamento no local durante o período noturno, visando coibir situações semelhantes e garantir maior tranquilidade aos frequentadores da represa.

Apesar do reforço anunciado, fica o alerta às mulheres para que evitem caminhar sozinhas, especialmente no período da noite, optando por horários mais seguros e, sempre que possível, acompanhadas. A orientação é que qualquer situação suspeita seja imediatamente comunicada à Guarda Civil Municipal ou Polícia Militar.