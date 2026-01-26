Abertas inscrições para curso gratuito sobre Espiritismo

Estão abertas as inscrições para o curso Princípios Básicos do Espiritismo, na Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, de Vargem Grande do Sul. Conforme ressaltam os organizadores, o objetivo do curso é apresentar os fundamentos da doutrina de forma racional e clara, abordando temas como a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e a evolução humana.

Segundo informaram, o curso é voltado para iniciantes e pessoas de todas as crenças que desejam compreender melhor a realidade espiritual e buscar ferramentas para o amadurecimento pessoal e a paz interior.

A formação terá início no dia 24 de fevereiro e a capacitação será das 19h às 20h, na sede do grupo, à Rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luís. Informações pelo Whatsapp (19) 99692-6347.