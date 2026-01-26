Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Carlos Garbieri, aos 80 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixou a filha Glaucilene e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Vicente Santana, no dia 19 de janeiro. Deixou a esposa, filhos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Fernando Fioravante Buosi, aos 60 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Residia na Vila Polar; deixou a esposa Andrea Martins; os filhos Maria Fernanda e Matheus; os netos Alice, Renatto e Arthur; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério da Saudade.
Faleceu José Roberto de Souza, conhecido por Likinha, aos 57 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Atualmente Likinha residia em Caconde, quando morava em Vargem Grande residia na Vila Santana; deixou a companheira Geovana Souza; os filhos José Roberto e José Rubens; o enteado Pedro Souza; a mãe Otília; as irmãs Solange e Ercília; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.
Fotos: Arquivo Pessoal
Falecimentos em Itobi
Faleceu Maria Aparecida Vinhas, aos 78 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Deixou irmãos e os sobrinhos Fabiana, Murilo, Eduardo, Raphaela e Haroldo. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu José Espósito, aos 88 anos de idade, no dia 16 de janeiro. Deixou a esposa Natalina Arrigioni Espósito; os filhos Regina, Carmem, Silvia, Estela e Sérgio; genros; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia, 17, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu Valéria Aparecida Lopes, aos 61 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixou a irmã Márcia; o cunhado Sílvio e os sobrinhos Bárbara, Vinycius e Gabriel. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Itobi.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Carlos Henrique Ignácio, aos 31 anos de idade, no dia 20 de dezembro. Deixou a mãe Conceição Aparecida; a esposa Maraia; os filhos Lorena e Hiago; os irmãos Júlio, Fabinho, Patrícia, Edilson, Cláudia e Carina. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.
Faleceu Ronaldo Vinícius de Mello, aos 35 anos de idade, no dia 19 de dezembro. Deixou os pais Mariza de Abreu Urias e Ronaldo Cordioli de Mello; a esposa Monique Caroline; os filhos Olívia e Gabriel; os irmãos Wallafi e Suelen. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Aparecida Delcielo Pinto, aos 70 anos de idade, no dia 21 de dezembro. Deixou o marido Otávio Fernandes; os filhos Valéria, Evander e Valdineia; nora; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.
Faleceu Sebastião Castoldi, aos 82 anos de idade, no dia 22 de dezembro. Deixou a esposa Alzira Judite Scafi Catoldi; os filhos Alessandro e Luciana; o genro Neto Carrara; e os netos Thiago, Murilo e Mateus. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Neusa Maria Santa Rosa Clemente, aos 82 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Deixou as filhas Valéria, Sandra e Patrícia; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Argelio Strazza, aos 91 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Deixou a esposa Antônia da Silva; as filhas Fátima e Rosângela; genro; netos e bisneta. Seu sepultamento foi realizado no dia 25 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Aparecido Marmo Alves, conhecido por Português, aos 78 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixou a esposa Rosa Maria Marques Alves, os filhos Marcelo, Paulo, Carina, Amanda e Rodrigo; noras; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maura de Carvalho Martins, aos 79 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixou os filhos Lindomar, Sinomar, Vilmar, Izabel e Aparecida; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Benedito Antônio Thomazini, no dia 26 de dezembro. Deixou a esposa Elza Thomazini e a filha Flávia. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Rosa Ribeiro Olmedo, aos 73 anos de idade, no dia 26 de dezembro. Viúva de Waguinho Olmedo; deixou os filhos Carlos e Vagner; noras e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Roberto Contin, aos 89 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Deixou os filhos Ricardo e Cláudia; e neta. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Rodrigo Aparecido Manoel, aos 43 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Deixou os pais Isolete Martins e Leonardo José; a esposa Raquel; os filhos Rodrigo, Emelle, Erik, Yanoã, Luis Gustavo e Nicolly; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Sebastião Aparecido Pereira dos Santos, aos 75 anos de idade, no dia 30 de dezembro. Deixou a esposa Marília; os filhos Roseli, Fabiano e Gustavo; genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Clara Bozeda Lira, aos 72 anos de idade, no dia 31 de dezembro. Deixou o marido João Nobre de Lira; as filhas Tâmara e Taísa; o genro Paulo; e neto. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de janeiro, no Cemitério Municipal de Santa Barbara D’Oeste.
Faleceu Valdomira de Abreu, aos 73 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Deixou os filhos Fábio, Edilene, Elaine e Hesley; genros; nora; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Antônio Cirilo Nunes, aos 78 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Deixou os filhos Adilson, André, Andréia, Rogério, Ademilson, Ademir e Claudemir; genro; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Nélson Luiz Maringolo Malaquias, aos 36 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Deixou a mãe Aparecida Conceição Malaquias; a esposa Ariely Carolina; o filho Arthur; as irmãs Nayara e Natali; cunhado e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu José Carlos Lopes da Cunha, aos 77 anos de idade, no dia 2 de janeiro. Deixou as filhas Tânia Mara, Regina Célia e Sandra; genros; netos e os irmãos Geraldo, Jair, Antônio Carlos e Maria José. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria de Lourdes Souza Lima, aos 89 anos de idade, no dia 4 de janeiro. Deixou os filhos Edgar, Daniel, Eliana e Miguel; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Rubens Gonçalo Rodrigues da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Deixou a companheira Anadir; os filhos Pâmela, Rodrigo e Tami; genro; netos; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de Aguaí.
Faleceu Ivani Pereira, aos 80 anos de idade, no dia 7 de janeiro. Deixou os filhos Carlos e Daniela; genro; nora; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Norival Gabriel, aos 88 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixou os filhos Sônia, Sandra e Norivaldo Filho; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Angelin Andreasi, aos 82 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Deixou a esposa Rosalina; os filhos Ângelo e Angélica; genro; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Salete Castro de Jesus, aos 75 anos no dia 10 de janeiro. Deixou os filhos Antônio e Juliano; as netas Larrissa e Giovana; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Vanilda Toscana Zanchetta, aos 88 anos de idade, no dia 10 janeiro. Deixou o marido Maurício Zanchetta; os filhos Ana Cláudia e Adriana Maria, era mãe também de Maurício já falecido. Deixa também o genro Roberto; a nora Cristiane; os netos Maria Júlia; Roberto; Maurício e Mariana. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Gélio Marson, aos 95 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Deixou o filho Gilson; era pai de Gélcio – já falecido; deixou as noras Márcia e Ana Paula; netos; bisnetos; e irmãos. Seu corpo foi cremado no Crematório de Santa Bárbara D’Oeste.
Faleceu Carlos Augusto Martins, conhecido por Carlinhos, aos 67 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Deixou a esposa Magali Pistelli Martins; os filhos Mariana e Carlos; o genro Rodrigo; os netos Rafael e Gabriel; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Aparecida Thomé, aos 63 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixou os irmãos Altair, Alvacir, Gilson, Gelson e Syria; e cunhados. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Wanderley Natanael Carvalho Gomes, aos 63 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Deixou os filhos Yago e Caio; os irmãos Carlos, Percival, Celso, Eduardo, Fátima e Conceição e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Lázaro Mendonça, aos 72 anos, no dia 20 de janeiro. Deixou a esposa Izabel Ferreira; os filhos Flávia, Ana Carolina, Leonardo e Lázaro Jr; genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Alexandre Roberto Cataleta, aos 47 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Deixou os pais Cleusa Maria e Luiz Fernando; os filhos Alexandre Junior e Vitória. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Thiago de Abreu Ladeira, aos 39 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Deixou os pais Márcia Helena e Adriano Márcio; a companheira Laís; os filhos Lucas e Sophia; e a irmã Erika. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Fotos: Arquivo Pessoal
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.