Primeiras Transportadoras

Mario Poggio

Em nossas pesquisas em antigas edições de “A Imprensa”, aprendemos que o “Expresso Vargem Grande”, da firma João & José de Deus Rodrigues começou a operar em 17 de novembro de 1947, com serviços de transporte de carga entre nossa terra, São Paulo, Santos e vice-versa.

O semanário comunicou, também, que a transportadora estava articulada com a Empresa de Transportes “Atlântica” Ltda.

Posteriormente, em edição de 2 de junho de 1957, localizamos publicação de propaganda do “Rápido Rodoviário Vargeano”, então de propriedade da empresa Murilo Ferri & Companhia e localizava-se na Rua Batista Figueiredo, nº 852.

Segundo nossa lembrança, nos anos “1960”, o Rodoviário Vargeano era de propriedade dos irmãos Hermelindo e Hélio Corsi (melhor amigo de Papai) e localizava-se em imóvel situado no cruzamento das Ruas Major Antônio Oliveira Fontão e Avenida Regato.

Cumpre registrar que a empresa tinha muitos clientes de porte, como por exemplo a saudosa empresária do ramo cerâmico Celina Pella, e que o senhor Hélio Corsi convidou Papai para compor a equipe, que somente não aceitou por causa de seu compromisso de entrega de pão e leite nas madrugadas, junto a Leiteria Candinho.