Coluna Momento Pet – Kiara

O destaque da coluna Momento Pet desta semana é a gatinha Kiara, de pelos rajados e sem raça definida, e que chegou à família de Ana e Solange, em 2018.

Ana e Solange contam que os cuidados com a gatinha Kiara são as idas ao veterinário regularmente, e também espalhando potes de ração e água pela casa.

“As lembranças que temos com Kiara são muitas, mas a que gostamos é ela ser a mais fotografada da casa.”, finalizou Ana e Solange.

