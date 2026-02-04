Coluna Momento Pet: Nora e Kira

A coluna Momento Pet desta semana é em dose dupla. Nora e Kira, duas lindas cachorras que foram adotadas por Ana Lígia dos Santos.

Nora da raça pastor alemão, chegou à vida de Ana Lígia, assim que nasceu. Ao jornal nos contou que a lembrança que tem da cachorrinha foi quando chegou e cabia apenas em uma mão. Já Kira, de raça pastor da Mantiqueira foi adotada quando tinha sete meses de vida, “quando fui buscar Kira, ela era muito acanhada, medrosa, mas muito carinhosa”, completou.

Ana Lígia, disse que os cuidados com Nora têm que ser redobrados já que a raça dela tem problemas nos quadris e orelhas. Com Kira os cuidados são voltados as orelhas já que são sensíveis e qualquer atrito pode machucar.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286