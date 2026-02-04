Fundação do Primeiro Rotary Club Local

Mário Poggio

No dia 12 de novembro de 1946, houve reunião no Hotel Central (ficava na Rua Doutor Teófilo Ribeiro de Andrade, na quadra que faz frente para os fundos da Igreja Matriz), que organizou definitivamente o Rotary Club de Vargem Grande do Sul.

Também, ocorreu a eleição de sua primeira Diretoria, assim composta: Presidente – Doutor Lauro Corsi; Vice-Presidente – José de Oliveira Fontão (“Zezé Fontão”); Primeiro Secretário – Jornalista Walter Tatoni; Segundo Secretário – Luís de Castro Carvalho; Tesoureiro – Antônio Pinto Fontão; Diretor de Protocolo – Antônio Longuini Neto; Vogais – José Ribeiro de Andrade (“Zecão”) e Francisco Ribeiro Costa (Capitão Chico Ribeiro).

Outrossim, estabeleceram que as reuniões seriam semanais, às terças-feiras, no salão do Hotel Central.

Cumpre registrar que o encontro foi prestigiado por rotarianos das cidades de São João da Boa Vista e de São José do Rio Pardo.

Ainda necessário citar que com o aprimoramento das atividades, passaram a editar Boletim, no qual, além das suas notícias e avisos, publicavam o pronunciamento do um membro, sobre tema geral e de livre escolha.