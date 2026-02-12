Prefeitura de Vargem abre concurso para diversos cargos

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul-SP divulgou na quarta-feira, dia 11, o edital do Concurso Público nº 001/2026, destinado ao provimento de diversos cargos públicos efetivos. As inscrições começam no dia 23, uma segunda-feira e seguem até o dia 9 de março.

Cargos

Conforme o edital, o concurso é destinado à formação de cadastro reserva em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Para candidatos com ensino fundamental, o cargo é o de coveiro. Para ensino médio e técnico na área correspondente, as oportunidades são para agente comunitário de Saúde (ESF II, ESF IV, ESF X e ESF XIII), inspetor de alunos, auxiliar de enfermagem, auxiliar em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em farmácia.

Já os cargos destinados a candidatos com formação em ensino superior são bibliotecário, coordenador do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), fonoaudiólogo, médico Ginecologista e Obstetra, médico neuropediatra, professor de educação infantil e terapeuta ocupacional.

A jornada de trabalho varia de 15 a 40 horas semanais, conforme o cargo. Os salários vão de R$ 1.611,03 a R$ 10.274,59.

Inscrições e provas

As inscrições deverão ser feitas somente pelo site www.aplicativa.net.br. As taxas de inscrição variam de R$ 50,00 a R$ 80,00, de acordo com o cargo. O pagamento do boleto pode ser feito até 10 de março. Candidatos que atendam aos critérios do edital podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 23 e 25 de fevereiro.

A seleção será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, prevista para o dia 12 de abril. Haverá ainda prova prática para os candidatos ao cargo de coveiro e prova de títulos para os que se inscreveram para o cargo de professor de educação infantil.

A contratação será pelo regime estatutário. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade do Município, obedecendo à ordem de classificação. O prazo para apresentação de documentos e realização de exames admissionais é de até cinco dias úteis após a convocação, podendo ser prorrogado uma vez.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.