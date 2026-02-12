Dupla é flagrada com chave mixa tentando levar XRE 300

Dois jovens de 19 anos, moradores de Poços de Caldas (MG), foram presos em flagrante na terça-feira, dia 11, no Centro de Vargem Grande do Sul, ao tentarem furtar uma motocicleta Honda XRE 300. A ação foi interrompida por investigadores da Polícia Civil que realizavam diligências para combater a recente onda de furtos de motos na região.

Segundo a polícia, os suspeitos confessaram que vieram à cidade com o objetivo específico de levar uma XRE 300, modelo que também figura entre as mais de dez motocicletas furtadas nos últimos dias em São João da Boa Vista.

A prisão ocorreu na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, no período da tarde, quando agentes da Delegacia de Vargem Grande do Sul patrulhavam o centro em busca de suspeitos de furtos de veículos. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o delegado Dr. Antônio Carlos Pereira Júnior explicou que a equipe estranhou a atitude de dois rapazes que caminhavam a pé, usando moletons escuros, capacetes e chinelos.

De acordo com o relato policial, os investigadores passaram a acompanhar a dupla à distância e observaram quando um deles retirou do bolso um objeto semelhante a uma chave mixa. Em seguida, os dois se aproximaram de uma motocicleta estacionada e iniciaram a tentativa de violação do veículo. Ao perceberem a presença da polícia, desobedeceram à ordem de parada e fugiram correndo, descartando a ferramenta utilizada no crime.

Um dos suspeitos foi alcançado ainda nas proximidades. Durante a abordagem, ele teria levado a mão à cintura, gesto interpretado pelos policiais como possível reação armada, sendo contido logo depois. O segundo envolvido foi detido minutos mais tarde. Questionados, ambos afirmaram ser primos e admitiram que vieram de Minas Gerais com a intenção de furtar uma moto, preferencialmente do modelo XRE 300, idêntica à escolhida para o crime.

Nas diligências, os policiais recuperaram a chave mixa jogada durante a fuga e localizaram o proprietário da motocicleta, que não chegou a ser subtraída. Com a dupla foram apreendidos dois aparelhos celulares, dois capacetes, um chip de telefone, uma corrente de prata e R$ 128 em dinheiro.

O delegado destacou que o caso chama a atenção pelo contexto regional. “Nos últimos dias, somente em São João da Boa Vista foram registradas mais de dez ocorrências de furto de motocicletas, e duas delas eram exatamente do mesmo modelo que eles tentaram levar aqui”, informou o delegado Antônio à reportagem.

Após a formalização do flagrante por tentativa de furto qualificado em concurso de pessoas, os presos passaram por exame médico cautelar e foram encaminhados à cadeia pública de São João da Boa Vista. A Polícia Civil prossegue com as investigações para verificar se a dupla tem ligação com outros crimes semelhantes e se há participação de mais envolvidos na ação criminosa.

Fotos: Polícia Civil