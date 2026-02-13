Trio é detido por tráfico de drogas no Jardim Ranzani

Uma ação da Delegacia da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, além da apreensão de dois adolescentes de 17 anos, na tarde da quarta-feira, dia 12, em Vargem Grande do Sul.

A ocorrência foi registrada no Jardim Ranzani, após os agentes receberem informações de que um rapaz já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico teria saído de sua residência no Jardim Dolores em um veículo GM Corsa, acompanhado de dois adolescentes e possivelmente transportando entorpecentes.

Segundo informações passadas ao jornal Gazeta de Vargem Grande pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior, a equipe utilizava viatura descaracterizada e conseguiu visualizar o veículo na avenida que liga o bairro ao Jardim Paulista. Ao perceber a movimentação policial, o condutor aumentou a velocidade e seguiu em direção aos fundos do loteamento Jardim Ranzani, momento em que os investigadores notaram movimentação atípica dentro do carro, com os vidros abertos.

Diante da atitude suspeita, foi dada ordem de parada. Conforme relato do delegado, o motorista ainda tentou trocar de lugar com um dos passageiros antes da abordagem. No veículo estavam dois adolescentes de 17 anos e o jovem de 18 anos.

Durante a busca pessoal e vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram 20 porções de maconha, 45 pedras de crack e um cigarro de maconha. As drogas estavam escondidas na cintura e dentro da cueca dos abordados, indicando que teriam sido colocadas ali às pressas. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, R$ 429,00 em dinheiro, dois tubos plásticos com resquícios de drogas e uma lâmina utilizada para fracionamento dos entorpecentes.

Em continuidade às diligências, um dos adolescentes informou que havia mais drogas em sua residência. Com a autorização da responsável legal, os investigadores localizaram mais 10 porções de maconha, uma embalagem contendo três pedras grandes de crack e R$ 399,00 em dinheiro.

De acordo com o delegado, já era de conhecimento da Polícia Civil que o jovem de 18 anos estaria se valendo dos adolescentes para a prática do tráfico, inclusive utilizando as residências deles para guardar os entorpecentes, uma vez que ele já havia sido alvo de buscas anteriores.

O rapaz de 18 anos recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33), associação para o tráfico (artigo 35) e corrupção de menores. Após exame médico cautelar, ele foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista. Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico e à associação para o tráfico, sendo posteriormente entregues aos seus responsáveis legais. O veículo GM/Corsa Hatch Joy utilizado pelo trio também foi apreendido.

Fotos: Polícia Civil