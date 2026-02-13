Painel: Deputado do PT ajudou o Hospital de Caridade

Carimbadas

O vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) cobrou ao vivo do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) na primeira reunião ordinária realizada este ano, na segunda-feira, que ele mude alguns cargos de confiança. Relatou que várias oficinas mecânicas da cidade querem participar da prestação de serviços na área mecânica e não conseguem. Paulinho disse que olhou todos os empenhos do ano passado e para sua surpresa, são sempre as mesmas três empresas consultadas. “Parece que é carimbada”, sr. prefeito, afirmou o vereador.

Deputado do PT ajudou o Hospital de Caridade

É do conhecimento de todos o quanto o atual interventor do Hospital de Caridade José Geraldo Ramazotti é anti-petista, deixando claro sua posição em críticas fortes contra o presidente Lula e o PT.

Nesta semana, o interventor colocou nas suas redes sociais um agradecimento ao deputado estadual Luiz Fernando Teixeira do PT, que destinou R$ 200 mil ao Hospital.

Diretório municipal do PT

A verba foi conseguida com o empenho também do diretor Valmir Costa que o acompanhou na Assembleia Legislativa em busca dos recursos. A emenda foi um pedido dos companheiros Valmir Costa e Ramazotti, além da direção do Partido dos Trabalhadores no município. “Estamos juntos”, frisou o deputado que é de Águas da Prata nas suas redes sociais.

Não pode

Não bastasse o número exagerado de entrega de títulos pelos vereadores municipais, mais de 50 por ano, está em tramitação no Legislativo um Projeto de Resolução do presidente da Câmara Maicon Canato (Republicanos) que veda a concessão de novo título de honraria à mesma pessoa no prazo de cinco anos, contados da data da concessão da honraria anteriormente outorgada. “Esta resolução é extremamente necessária, pois poderá ter vereador que além de um título, pode tentar outorgar à mesma pessoa outros títulos honoríficos”, comentou um arguto observador das sessões da Câmara Municipal.

Cidadão com três títulos de honrarias

O projeto de resolução está para ser votado. Caso não seja aprovado, permitirá que um mesmo vereador contemple um mesmo cidadão com os títulos de Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence; Medalha do Fundador José Garcia Leal e Título de Cidadão Vargengrandense. “Tudo é possível quando um Legislativo entrega 50 títulos em um ano, como é o caso da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul”, ponderou um leitor da Gazeta que pediu para não ser identificado.

Foto: Alesp