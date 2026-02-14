Adolescente é detido com drogas

No início da noite do último sábado, dia 7, policiais militares da Força Tática do 24º BPM/I atenderam uma ocorrência de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento tático, a equipe visualizou duas bicicletas defronte a uma residência já conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico. Com a aproximação policial, um dos adolescentes correu para o interior do imóvel portando um invólucro contendo drogas.

A responsável legal permitiu a entrada da equipe, informando a existência de entorpecentes no interior da residência. Em diligência, foram localizados dois adolescentes, os quais confessaram a posse e a comercialização dos entorpecentes. No local, foram apreendidas porções de cocaína e crack, além de dinheiro em espécie, rádios comunicadores, aparelho celular e materiais utilizados para embalo das drogas.

Os adolescentes foram apreendidos, conduzidos à unidade de saúde para exames médicos e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência de natureza ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Eles foram liberados às respectivas responsáveis legais.

Os policiais apreenderam 10 gramas de cocaína, 21 pedras de crack, 21 pedras, R$ 72,00, dois rádios comunicadores (HT), um aparelho celular e materiais para embalar as drogas.