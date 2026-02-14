Mesmo com chuva, Festa do Milho e Festival de Música Sertaneja reuniram bom público no último final de semana

A chuva veio forte no último final de semana, mas ainda assim, a 18ª edição do evento, realizada nos dias 7 e 8 de fevereiro, sábado e domingo, na Praça da Matriz de Sant’Ana, atraiu um bom público, que compareceu para apoiar as entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul, prestigiar as apresentações musicais, torcer pelos violeiros da região que participaram do 14º Festival de Música Sertaneja e, claro, saborear os deliciosos e tradicionais pratos à base de milho vendidos no festejo.

Neste ano, o Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira vendeu canjica e panquecas; a Sociedade Humanitária, esteve presente comercializando bolo de milho; a barraca da Associação Lucas Tapi trouxe coxinha de milho, bala de milho e macarrão no pote. Já a Comissão Via Crucis, vendeu milho cozido, pamonha e sorvete. O Grupo Mão Amiga foi responsável pela comercialização de polenta com molho e pastel. A Paróquia Sant’Ana ofereceu curau e a Associação Bushidô participou vendendo pizzas. O grupo Obreiros do Bem esteve na festa vendendo polenta frita. A Associação Dom Bosco participou mais uma vez comercializando bolinho de milho. O bar do evento ficou sob responsabilidade do Hospital de Caridade.

O evento ainda contou com apresentações musicais, como a dupla André e Thiago, Ronaldo Marques, a Orquestra de Viola Caipira de Vargem e a dupla Maicon Neves e Rodrigo Violeiro.

Casa Dom Bosco ressalta importância da festa

As instituições assistenciais de Vargem Grande do Sul encontram na festa uma boa oportunidade para reforçar o caixa e seguir com os serviços prestados à comunidade. Anderson Luís dos Santos, tesoureiro da Associação Dom Bosco, que abriga crianças em situação de vulnerabilidade, observa que participar do evento exige muito trabalho, mas que o retorno é bastante positivo para a entidade.

“A Festa, graças a Deus, mais uma vez superou nossas expectativas. Se não tivesse a chuva no sábado, nossos bolinhos teriam se esgotado no domingo, sobrou cerca de 500 que foram todos vendidos congelados na segunda e terça-feira”, comentou.

Para os dois dias da festa, a Casa Dom Bosco contou com o trabalho de aproximadamente 30 voluntários que passaram pela barraca durante os dois dias de evento. “Mas se contarmos desde o início da produção, foram mais de 50 voluntários. A Festa do Milho, prá gente, é a mais trabalhosa, porém é um dos eventos que mais temos retorno financeiro, no que ajuda e muito com o custeio da casa”, explicou.

Ele destaca que ao longo dos anos, os voluntários vão otimizando o plano de trabalho para participar da festa. “Todo evento é um novo aprendizado. Sempre analisamos o que podemos melhorar para o próximo ano e a Festa do Milho não é diferente. Sempre analisamos pequenas falhas e vemos da melhor forma como solucionar para 2027”, disse. “Aproveitando a oportunidade, não poderíamos deixar de agradecer todos os voluntários que nos ajudaram durante a Festa, além do Departamento de Cultura e a Prefeitura Municipal”, agradeceu.

Dom Bosco prepara rifa solidária

Anderson informou ainda que a próxima ação da Casa Dom Bosco será a venda de uma rifa solidária de um kit churrasco. As vendas dos números devem começar até o final de agosto, com previsão para o prêmio ser sorteado em junho.

Fotos: Reportagem