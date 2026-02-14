Força Tática da PM prende homem por tráfico na Santana

Na tarde da terça-feira, 10 de fevereiro, policiais militares da Força Tática do 24º BPM/I realizaram a prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas, na Vila Santana.

A equipe recebeu denúncia anônima informando a prática de tráfico de entorpecentes em uma residência na Rua Pindorama, deslocando-se imediatamente para averiguação. No local, a entrada no imóvel foi permitida voluntariamente pelos que estavam ali presentes, sendo realizada a abordagem do suspeito.

Durante a ação, o indivíduo entregou espontaneamente aos policiais algumas porções de crack e indicou a existência de mais drogas no interior do imóvel. Durante as buscas, os policiais encontraram porções de maconha e crack, além de dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao tráfico.

Diante dos fatos e da confissão, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, sendo o autor conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e, posteriormente, apresentado no Plantão da Polícia Judiciária, em São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos cerca de 357 gramas de maconha e 10 gramas de crack.