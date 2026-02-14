Procurado pela Justiça é pego pela PM na Av. Bolonha

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou a captura de um homem procurado pela Justiça na Via Expressa Antônio Bolonha, na quinta-feira, dia 12.

A equipe policial, de posse de informações sobre a existência de mandado de prisão decorrente de condenação pelos crimes previstos nos artigos 155 e 288 do Código Penal – furto e associação criminosa – realizou diligências com o objetivo de localizar o indivíduo.

Durante a ação, o homem foi encontrado, abordado e submetido à busca pessoal, não sendo localizado qualquer objeto irregular com ele. O detido foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento e, posteriormente, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.