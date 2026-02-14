Furtou telefone celular de estabelecimento e foi preso

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto ocorrido na Praça Capitão João Pinto, no Centro, em Vargem Grande do Sul. A equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de telefone celular em um estabelecimento comercial da região. No local, a vítima relatou a subtração do aparelho e de um carregador. Após análise das imagens do sistema de monitoramento, foi possível identificar o autor do crime.

Durante diligências nas imediações, os policiais localizaram o suspeito na via pública. Na abordagem, os objetos subtraídos foram encontrados em sua posse. O homem confessou que furtou o aparelho e o carregador.

Assim, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.