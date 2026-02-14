PM apreende arma branca no Centro de Vargem Grande

Na manhã de quinta-feira, dia 12, durante patrulhamento preventivo pela Rua Coronel Lúcio, no Centro, em Vargem Grande do Sul, a Polícia Militar realizou a apreensão de uma arma branca. A equipe visualizou um indivíduo que, ao notar a presença policial, demonstrou comportamento suspeito.

Os policiais tinham conhecimento que o suspeito cumpria medida cautelar, então decidiram pela abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foi localizado, na cintura do homem, um canivete.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil. A autoridade policial elaborou o registro por porte de arma branca, com a apreensão do objeto. O homem foi liberado em seguida.