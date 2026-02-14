GCM de Vargem celebrou 34 anos

A Guarda Civil Municipal (GCM) comemorou, no dia 10 de fevereiro, 34 anos de atuação no município. Desde o início das atividades, em 1992, quando contava com apenas 14 homens e uma viatura, a corporação passou por um amplo processo de expansão e profissionalização. Atualmente, é reconhecida como peça fundamental na segurança pública, na proteção da comunidade e na prestação de diversos serviços na cidade.

Ao longo de sua trajetória, a GCM ampliou significativamente suas atribuições. Inicialmente, tinha como foco principal a proteção do patrimônio público, hoje atua 24 horas por dia em diversas frentes, como patrulhamento ostensivo preventivo, atendimento de ocorrências, monitoramento de câmeras e alarmes de espaços públicos, fiscalização de trânsito, defesa civil, resgate de urgência e emergência, apoio às forças policiais e suporte a departamentos municipais.

Atualmente, a corporação conta com 37 guardas e nove viaturas, sendo quatro caminhonetes, um utilitário, duas motocicletas, uma unidade de Resgate e um caminhão-pipa, estrutura que permite atuação rápida em diferentes tipos de ocorrência. Em 2025, a GCM registrou 3.481 atendimentos, conforme reportagem publicada recentemente pela Gazeta de Vargem Grande.

Um dos marcos históricos da instituição foi a criação do serviço de Resgate, em 2002, quando a cidade ainda não dispunha do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A iniciativa colocou a GCM em destaque no Estado de São Paulo, com reportagens veiculadas em emissoras como a EPTV e a TV Cultura. Desde então, a equipe realizou inúmeros atendimentos pré-hospitalares, incluindo partos, ocorrências de parada cardiorrespiratória, acidentes de trânsito e situações clínicas diversas, contribuindo diretamente para salvar vidas.

Outro reconhecimento importante ocorreu em 2003, quando os integrantes da corporação receberam o Prêmio da Ordem do Mérito concedido pela Câmara Municipal, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. No mesmo ano, o efetivo feminino passou a integrar oficialmente a Guarda, fortalecendo a representatividade dentro da instituição. Ao longo do tempo, o trabalho próximo da população rendeu à corporação o apelido carinhoso de “Anjos de Azul”.

A atuação da GCM abrange ainda o combate a incêndios em vegetação e edificações, atendimento a ocorrências de alagamentos e desabamentos, captura de animais silvestres e peçonhentos, operações com o Canil no enfrentamento ao tráfico de drogas, fiscalização ambiental, rondas escolares e apoio em eventos públicos. Durante a pandemia de Covid-19, os agentes estiveram na linha de frente, realizando desinfecção de vias, fiscalização de decretos municipais, apoio às campanhas de vacinação e atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados.

O Canil da corporação, sob responsabilidade do subinspetor Charles, tornou-se referência regional, sendo frequentemente acionado em apoio às polícias Militar e Civil em operações de busca, captura e detecção de entorpecentes.

Em 2020, a Guarda conquistou em definitivo o porte institucional de arma, após convênio celebrado com a Polícia Federal, reforçando sua atuação no policiamento ostensivo e na efetivação de prisões em flagrante.

Além do trabalho operacional, os GCMs passam por constante capacitação, com cursos de Atendimento Pré-Hospitalar, primeiros socorros, combate a incêndio, abordagem, policiamento urbano, legislação de trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Processo Penal e Direitos Humanos.

