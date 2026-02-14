Vargem Grande tem Carnaval em festas beneficentes e no Tênis Clube

argem viveu dias de folia e de reflexão neste mês de fevereiro. Embora o poder público municipal não tenha promovido um Carnaval oficial em 2026, diversas atividades pontuais organizadas por entidades sociais, clubes e instituições garantiram momentos de alegria a diferentes públicos. Paralelamente, uma enquete realizada pela Gazeta de Vargem Grande nas redes sociais provocou intenso debate entre os moradores sobre a decisão da Prefeitura de não realizar o evento municipal neste ano.

Mesmo sem a programação centralizada promovida pelo poder público, o espírito carnavalesco esteve presente em ações voltadas especialmente aos usuários dos serviços socioassistenciais, além de eventos beneficentes e festas privadas que mantiveram a tradição ativa na cidade.

No Tênis Clube o Carnaval estava programado para ter início na sexta-feira, dia 13, a 17 de fevereiro, terça-feira, com ingresso a R$ 45,00 para não sócios.

Carnaval na região



Embora Vargem Grande do Sul não conte com Carnaval municipal neste ano, os amantes da folia poderão encontrar diversas opções nas cidades vizinhas. Municípios como São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, São José do Rio Pardo, Casa Branca e Poços de Caldas estão entre as alternativas para quem deseja aproveitar a programação carnavalesca na região.

Toda a programação completa do Carnaval regional pode ser conferida na publicação do sábado, 31 de janeiro, disponível no site do jornal Gazeta de Vargem Grande, bem como em suas redes sociais.

Solidariedade no Pré-Carnaval da Apae

A solidariedade marcou o Pré-Carnaval da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem, realizado no sábado, 7 de fevereiro, no espaço Macadâmia. O evento teve como objetivo arrecadar recursos para a instituição e reuniu grande público em uma noite de música, marchinhas e confraternização.

Além da animação típica da folia, o público contou com as tradicionais comidas de buteco preparadas pelo Paulo Pirola Buffet e drinks exclusivos assinados pela Destilaria Geest. A iniciativa reforçou o engajamento da comunidade em prol da entidade, unindo diversão e responsabilidade social.

Folia para a 3ª idade

A Prefeitura, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), promoveu ao longo da semana atividades carnavalescas destinadas exclusivamente aos usuários dos serviços socioassistenciais, em parceria com o Grupo Idade Feliz. A programação teve início com um animado desfile de fantasias, no qual os idosos demonstraram criatividade, entusiasmo e bom humor, exibindo trajes coloridos e cheios de brilho.

Ao som de marchinhas tradicionais e músicas que marcaram época, os participantes aproveitaram um ambiente cuidadosamente decorado com confetes e serpentinas, resgatando o clima dos antigos carnavais de salão. A celebração contou com dança, interação e momentos de confraternização, reunindo também idosos da Sociedade Humanitária e do CCI “Lacordere Osório da Fonseca”, fortalecendo vínculos e promovendo integração social.

Alegria e criatividade no SCFV Tio Carlão

Na sexta-feira, dia 13, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Tio Carlão também realizou sua tradicional festa de Carnaval. O evento foi marcado por música, gincanas, comidas e diversas guloseimas, proporcionando às crianças uma tarde de integração e diversão.

Fantasiadas, elas participaram com entusiasmo do concurso do “Cabelo Maluco”, que arrancou risadas e aplausos do público presente. A atividade contou com a supervisão da chefe de equipe e psicóloga Giovana Thezolin, além de oficineiros e monitores. O Departamento de Ação Social, dirigido por Eva Vilma da Silva Rodrigues, acompanhou a programação, reforçando o compromisso com o bem-estar e a convivência das crianças atendidas.

Enquete divide opiniões

A ausência do Carnaval municipal foi tema de uma enquete promovida pela Gazeta de Vargem Grande em suas redes sociais, que gerou ampla participação e debate entre os internautas.

A maioria dos participantes manifestou-se favorável à manutenção do evento no calendário cultural do município, defendendo que se trata de uma tradição importante para a economia local, o turismo e a valorização cultural. Por outro lado, parte dos internautas avaliou que a decisão da Prefeitura foi acertada, considerando prioridades administrativas e outros investimentos.

O resultado da consulta feita pela Gazeta mostra que o Carnaval segue sendo um tema relevante para os moradores, mobilizando opiniões e demonstrando que, mesmo sem a festa oficial, a discussão sobre a realização ou não do evento nos próximos anos, deve ser retomada.

O que abre e fecha no feriado

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul informou que segunda-feira, dia 16, e terça-feira, dia 17 de fevereiro, serão ponto facultativo nas repartições públicas municipais. O expediente será retomado normalmente na quarta-feira, dia 18.

Durante o período, funcionarão normalmente: o Posto de Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio, os velórios e cemitérios, a coleta de lixo e a Guarda Civil Municipal (GCM). O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (ASAE) estará com equipe de plantão.