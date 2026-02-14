Farmácia foi roubada no último sábado

Por
Gazeta
-

Na tarde do sábado, dia 7, policiais militares da 4ª Companhia do 24º BPM/I atenderam uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.
A equipe foi acionada para atendimento em uma drogaria, onde as funcionárias relataram que um indivíduo, trajando roupas escuras e simulando estar armado, anunciou o roubo e as conduziram até os fundos do estabelecimento, subtraindo quantia aproximada de R$ 500,00 em dinheiro.
Por meio das imagens do sistema de monitoramento, foi constatado que o autor evadiu-se em um veículo, sendo as características do suspeito e do automóvel imediatamente informadas via rede rádio, a fim de subsidiar as buscas na região.

