Juan Viola e Gabriely vencem 14º Festival de Música Sertaneja

Simultaneamente à Festa do Milho, foi realizado o 14º Festival de Música Sertaneja. O festival reuniu violeiros e intérpretes de toda a região, que foram avaliados pela comissão organizadora formada pelos jurados Vanderlei Ribeiro, Michelli Rosa Gomes Fernandes, Cristina Bidin, Luciana Angeli e João Paulo de Oliveira Nascimento.

Ao final, a dupla Juan Viola e Gabrielly, de Piranguinho (MG) foi a vencedora do festival. Em segundo lugar, ficou a dupla João Paulo e Muniz, de Botucatu (SP). A cantora Júlia Schiavo, de São João da Boa Vista, ficou com a terceira colocação e Giovana Maximiliano, também de São João, ficou em quarto lugar. Fechando a premiação, Carlos Roque, cantor de Divinolândia, ficou na quinta colocação.

A premiação foi de R$ 2,5 mil para o primeiro colocado, R$ 1,5 mil para o segundo, R$ 1 mil para a terceira colocação, R$ 600,00 para o quarto e R$ 500,00 para o quinto colocado. Todos receberam troféu do festival.

Fotos: Reportagem