Rotary Club adquiriu mais equipamentos ortopédicos

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul, atualmente sob a presidência do empresário Nilson Adão, bem como a Casa da Amizade dirigida por Ana Virgínia Malaguti Gonçalves, realizaram no ano passado diversos eventos que tiveram como finalidade arrecadar verbas para a aquisição de equipamentos ortopédicos novos, modernos e de qualidade, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, bengalas e muletas (axilares e canadenses).

Segundo o agradecimento feito pelo Rotary e Casa da Amizade às pessoas que participaram e colaboram com os eventos, o sucesso dos mesmos fortalece o banco ortopédico da entidade, ampliando o atendimento às pessoas que mais precisam destes equipamentos na cidade. Cada evento realizado representa mais dignidade, mais cuidado e mais bem-estar para a comunidade, contribuindo diretamente para a construção de uma sociedade mais solidária e comprometida com o bem comum.

Foto: Rotary Club