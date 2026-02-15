Médicos Micaele e Felipe Blanco falam a portal sobre alopecia

A médica vargengrandense Micaele Loiola Blanco e seu marido Felipe Blanco participaram, no dia 5 de fevereiro, do “Jornal dos Famosos”, no portal Léo Dias. Micaele, que é filha do empresário Lidoma Loiola, é médica tricologista e Felipe é médico especializado em transplante capilar.

Eles conversaram com as apresentadoras Janaína Nunes e Fernanda Sicherolli e falaram sobre as diferenças entre a alopecia areata, a de tração, a androgenética e outros tipos. O assunto vem sido debatido após a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, contar em suas redes sociais que sofre com alopecia androgenética e chegou a perder quase todos os fios de cabelo.

“Além de orientações sobre alopecias, também comentamos o quanto é importante um diagnóstico correto com médico tricologista para ter tratamento individualizado e completo, além de preservar os cabelos para que não evolua a doença capilar”, falou Micaele à Gazeta e Vargem Grande.