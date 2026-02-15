Padre Rogério conclui mestrado em Liturgia Pastoral na Itália

O padre Rogério Ramazotti Calelo, de Vargem Grande do Sul, concluiu no dia 5 de fevereiro, seu mestrado em Teologia com especialização em Liturgia Pastoral, cursado no Instituto de Liturgia Pastoral Santa Giustina, em Pádua (Itália).

De acordo com a Diocese de São João da Boa Vista, que celebrou a formação acadêmica e pastoral do clérigo, a trajetória do mestrado de padre Rogério teve início em 2022, quando, após diálogo com o então bispo diocesano, Dom José Carlos Brandão Cabral, e com a aprovação dos Conselhos Diocesanos de Pastoral e Presbiteral, a Diocese solicitou à Diocese de Pádua o acolhimento para que o sacerdote realizasse, além dos estudos, uma experiência pastoral em comunidade.

O acolhimento foi confirmado, e em junho de 2023 padre Rogério mudou-se para a região de Cervarese Santa Croce, onde atuou pastoralmente nas paróquias de São Miguel Arcanjo (Montemerlo), Exaltação da Santa Cruz (Cervarese Santa Croce) e Santo Antônio (Fossona).

Os estudos tiveram início em outubro de 2023, desenvolvendo-se ao longo de quatro semestres. No último semestre de 2025, o sacerdote concluiu sua pesquisa científica intitulada “Formar para participar ou participar para formar? Os desafios de uma verdadeira formação litúrgica”, na qual analisa o significado da participação ritual e da formação litúrgica, destacando como ambas se encontram na sensibilidade humana e na ação ritual da Igreja.

O percurso acadêmico foi acompanhado pelos professores Pe. Loris Della Pietra, diretor do Instituto e moderador da dissertação e Pe. Sebastiano Bertin, censor da dissertação.

Próxima etapa

Após discernimento com o bispo diocesano, Dom Eugenio Barbosa Martins, e com o apoio dos organismos sinodais da Diocese, padre Rogério iniciará agora o 3º Ciclo de estudos, o doutorado, no Pontifício Ateneu Sant’Anselmo, em Roma, referência mundial em estudos litúrgicos.

Em nota, o sacerdote agradeceu à Diocese de Pádua pelo acolhimento, ao Instituto Santa Giustina pelo suporte acadêmico e à própria Diocese de São João da Boa Vista pela confiança e incentivo ao seu crescimento teológico e pastoral. Ele pediu ainda as orações dos fiéis nesta nova etapa.

Padre Rogério

Nascido no dia 22 de setembro de 1991, padre Rogério Ramazotti Calelo é filho de Odete e Natalino Calelo e tem Lucas e Vitor como irmãos. Ele foi ordenado padre em 17 de agosto de 2018, na Matriz de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul, pelo Bispo Dom Antônio Emídio Vilar.

Padre Rogério é formado em filosofia pela Instituição Diocesano de Filosofia Coração de Maria e em teologia pela Instituição de Ensino Pontifícia Universidade Católica (PUC) Campinas.

No Brasil, padre Rogério atuou na diocese de São João da Boa Vista, na qual Vargem Grande do Sul faz parte, e realizou trabalhos na Basílica Santuário da Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso, em Caconde, na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz das Palmeiras e também na Paróquia Santo Expedito, em Mogi Guaçu.