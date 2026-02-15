Agência Maruzzo é inaugurada em Vargem

No último dia 6 de fevereiro, foi inaugurada oficialmente a Agência Maruzzo, novo empreendimento voltado para comunicação e produção de conteúdo digital. Localizada na Rua José Bonifácio, 530 – Centro, a agência chega com a proposta de fortalecer marcas e impulsionar negócios por meio das redes sociais.

A agência tem como proprietária Isabela Maruzzo, jovem empreendedora de 21 anos, estudante do último período de Publicidade e Propaganda e com mais de três anos de experiência na área. Com trajetória marcada pela atuação prática no mercado da comunicação, Isabela transforma seu conhecimento acadêmico e vivência profissional em estratégias criativas e eficientes para seus clientes.

O principal objetivo da Agência Maruzzo é a produção de conteúdo estratégico para redes sociais, oferecendo serviços como produção de vídeos e fotos, design gráfico, gerenciamento de redes sociais, criação de identidade visual, entre outros. A proposta é entregar soluções completas, unindo criatividade, posicionamento de marca e resultados.

Além dos serviços oferecidos, o espaço conta com um estúdio moderno e cheio de autenticidade, pensado especialmente para que profissionais e marcas possam produzir conteúdo com qualidade, personalidade e identidade própria.

A inauguração marca o início de um novo capítulo no cenário da comunicação local, reforçando o protagonismo jovem e a força do empreendedorismo feminino na cidade.

Fotos: Arquivo Pessoal