Bushido recebe o troféu de Campeã do Ranking Melhores de 2025

Por
Gazeta
-
Atletas de Vargem que foram destaque na região recebem homenagem

A reunião anual dos professores da 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, da qual Vargem Grande do Sul faz parte, foi realizada no último domingo, dia 8. O evento aconteceu no Clube de Campo Empyreo, em Leme, e foi conduzido pelo delegado sensei Sidnei Paris e contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães, de vários senseis kodanshas, professores e técnicos da 8ª Delegacia Oeste de Judô, entre eles, o sensei Daniel Garcia, professor responsável pela Associação Bushido de Judô, de Vargem.
Logo após a reunião dos professores, aconteceu a cerimônia de premiação dos Melhores do Ano 2025 da 8ª Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô. A Associação Bushido esteve presente com oito atletas, que receberam seus prêmios de melhores do ano em suas categorias no Sub 21 e no sênior, além de um atleta do Sub 15 como destaque da associação.

Fotos: Bushido

Destaques
Receberam os prêmios de melhores do ano os atletas Lavinia Lopes Coelho, Sub 21, ligeiro; Geovana Urtado, Sub 21, leve; Allana Trevizan, Sub 21, meio médio; Maria Eduarda Taú, Sub 21 médio; Vinicius Lohan Coelho, Sub 21, ligeiro; Luiz Miguel Alves da Costa, Sub 21, meio médio; Rafael Barbier, sênior, meio leve; Val Lima, sênior, meio médio; Maria Eduarda Taú, sênior, médio e Guilherme Ferreira Martins, Sub 15, como melhor atleta da equipe Bushido.

Bushido Campeã
Na classificação geral do Ranking Melhores do Ano 2025, a equipe do Judô Bushido recebeu o troféu de grande Campeã 2025. “Parabéns a todos os judocas que receberam suas premiações, parabéns a todos da equipe Bushido que participaram em todas as Copas da 8ª Oeste, a todos os atletas desde o Sub 7 ao Adulto, essa premiação importante é de todos vocês”, celebrou o sensei Daniel.
Ele ainda fez agradecimentos a todos os atletas que lutaram em 2025 em todas as competições e aos pais e mães que acompanham as atividades da equipe. “Também a toda a diretoria Bushido, aos parceiros que nos ajudaram ao longo do ano, ao diretor do Departamento de Esportes e Lazer e Prefeitura de Vargem Grande do Sul pela parceria de sempre, sem essa parceria não conseguiríamos ir para todos os campeonatos. Arigato gozaimashita”, agradeceu.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui