Bushido recebe o troféu de Campeã do Ranking Melhores de 2025

A reunião anual dos professores da 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, da qual Vargem Grande do Sul faz parte, foi realizada no último domingo, dia 8. O evento aconteceu no Clube de Campo Empyreo, em Leme, e foi conduzido pelo delegado sensei Sidnei Paris e contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães, de vários senseis kodanshas, professores e técnicos da 8ª Delegacia Oeste de Judô, entre eles, o sensei Daniel Garcia, professor responsável pela Associação Bushido de Judô, de Vargem.

Logo após a reunião dos professores, aconteceu a cerimônia de premiação dos Melhores do Ano 2025 da 8ª Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô. A Associação Bushido esteve presente com oito atletas, que receberam seus prêmios de melhores do ano em suas categorias no Sub 21 e no sênior, além de um atleta do Sub 15 como destaque da associação.

Fotos: Bushido

Destaques

Receberam os prêmios de melhores do ano os atletas Lavinia Lopes Coelho, Sub 21, ligeiro; Geovana Urtado, Sub 21, leve; Allana Trevizan, Sub 21, meio médio; Maria Eduarda Taú, Sub 21 médio; Vinicius Lohan Coelho, Sub 21, ligeiro; Luiz Miguel Alves da Costa, Sub 21, meio médio; Rafael Barbier, sênior, meio leve; Val Lima, sênior, meio médio; Maria Eduarda Taú, sênior, médio e Guilherme Ferreira Martins, Sub 15, como melhor atleta da equipe Bushido.

Bushido Campeã

Na classificação geral do Ranking Melhores do Ano 2025, a equipe do Judô Bushido recebeu o troféu de grande Campeã 2025. “Parabéns a todos os judocas que receberam suas premiações, parabéns a todos da equipe Bushido que participaram em todas as Copas da 8ª Oeste, a todos os atletas desde o Sub 7 ao Adulto, essa premiação importante é de todos vocês”, celebrou o sensei Daniel.

Ele ainda fez agradecimentos a todos os atletas que lutaram em 2025 em todas as competições e aos pais e mães que acompanham as atividades da equipe. “Também a toda a diretoria Bushido, aos parceiros que nos ajudaram ao longo do ano, ao diretor do Departamento de Esportes e Lazer e Prefeitura de Vargem Grande do Sul pela parceria de sempre, sem essa parceria não conseguiríamos ir para todos os campeonatos. Arigato gozaimashita”, agradeceu.