Copa dos Campeões Regionais 2026 começa com bons jogos

A Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli, um dos mais tradicionais torneios de futebol amador sediado em Vargem Grande do Sul, teve início no dia 1º de fevereiro e já conta com duas rodadas, marcadas por jogos disputados e ótimo nível técnico.

Este ano, o torneio que está em sua 12ª edição, tem organização de Marquinhos Moraes, da Associação Atlética Vargeana, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul. A competição conta ainda com apoio da prefeitura municipal de Vargem e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer. Os jogos são disputados no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Marquinho falou sobre o torneio. Para ele, voltar a organizar a competição, que nos últimos anos foi dirigida por Juninho Charelli, que faleceu em março de 2025, é uma maneira de manter este tradicional torneio sediado em Vargem Grande do Sul.

“Em 2013, fundei a Copa dos Campeões Regionais. Em 2013 e 2014 fiz ela sozinho e em 2015 e 2016, chamei o Juninho para fazer parte para me ajudar. Depois, ele assumiu a Liga do Desporto enquanto eu estava com a Vargeana. Estava ficando muita coisa para mim, então eu entreguei a Copa para ele dar continuidade”, recordou Marquinhos. Com o falecimento de Juninho, o dirigente decidiu retomar a organização do evento. “Até para não perder a copa para a outra cidade, pois já tinham outros municípios de olho”, comentou. “Como eu tenho um carinho especial pela copa, eu resolvi dar continuidade”, afirmou.

Torneio forte e tradicional

Apontado como um dos melhores e mais aguardados torneios da região, a Copa dos Campeões Regionais é considerada uma “Libertadores da América” da região, conforme disse Marquinhos, observando que jornalistas especializados em esportes sempre destacam a qualidade e o nível técnico da competição.

Para a edição de 2026, Marquinhos ressaltou que os times participantes do torneio são campeões em seus respectivos municípios ou venceram algum torneio regional em 2026. Ele recordou que em algumas edições houve a participação de equipes convidadas. “Esse ano foi preservado esse fator. O time para disputar a copa em 2026, ele tem que ter sido campeão em 2025. Uma mudança para honrar o nome da copa”, explicou.

Equipes participantes

Assim, disputam a Copa dos Campeões Regionais 2026 a Vargeana, atual bicampeã da competição vencendo consecutivamente 2024 e 2025, o time vargengrandense Cohab FC, campeão municipal de Vargem Grande do Sul, o Rio Negro, campeã municipal de Casa Branca; o Guarani Curitiba FC, vencedor do amador de Poços de Caldas (MG); o Esporte Clube 7 de setembro, campeão de Caconde; o time Camisa 10, campeão em Tambaú; a equipe Máfia Leste, campeã de Santa Cruz das Palmeiras; o Boa Esperança Futebol Clube, campeão de São Sebastião da Grama; o Vasco FC, campeão de São José do Rio pardo e a Ponte Preta, campeã de um torneio regional, também em São José do Rio pardo.

Resultados

A primeira rodada foi disputada no dia 1º de fevereiro. A primeira partida foi o empate em 1 a 1 entre a Associação Atlética Vargeana, de Vargem Grande do Sul, e Guarani Curitiba. Na sequência, o Sete de Setembro venceu o Boa Esperança por 2 a 0. No período da tarde, o Cohab FC, de Vargem, empatou em 2 a 2 com o time Ponte Preta. Encerrando o primeiro dia do torneio, Vasco e Rio Negro fizeram um jogo bastante disputado que terminou no empate de 2 a 2.

No dia 8 de fevereiro, o Rio Negro empatou com o Sete de Setembro em 0 a 0. Na sequência, às 10h, o Cohab FC venceu o Guarani por 3 a 1. No período da tarde, Vasco FC bateu a Máfia Leste por 2 a 0. Encerrando o domingo, a Vargeana venceu o Camisa 10 por 3 a 1.

Terceira rodada

O campeonato volta a ser disputado no próximo domingo, dia 22, no estádio da Vargeana, após a pausa do Carnaval. Às 8h, o Camisa 10 joga contra o Cohab FC. A segunda partida, às 10h, será entre o 7 de Setembro e o Vasco FC. À tarde, a Vargeana enfrenta o time AA Ponte Preta a partir das 14h. Encerrando a rodada, às 16h, jogam Máfia Leste e Boa Esperança FC.