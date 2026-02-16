Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Carmela Aparecida Arantes Villela, aos 80 anos de idade, no dia 7 de fevereiro. Carmela residia no Jardim Pacaembu, era viúva de José Roberto Carvalho Villela; deixou os filhos Alexandre, Alessandra e Renato; a nora Marcélia; e os netos Eduardo, Leonardo, Rafael, Marina e Malu. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Batatais.

Faleceu Kauane Morais, aos 23 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Kauane residia em São Paulo; foi casada com Andrei Pereira Campos, neto de Maria de Fátima Rodrigues de Lima e de Moacir Rodrigues de Lima, o conhecido Moacir cabeleireiro de Vargem Grande do Sul, Andrei é filho de Amanda Rodrigues de Lima. Kauane deixou o filho Samuel James, de 3 anos de idade. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, em São Paulo.

Faleceu Sebastião Honório, aos 82 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Sebastião residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Maria; os filhos Valter, Shirley e Vânia; a nora Cláudia; e a neta Anna. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Raquel Cristina de Melo, aos 48 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Raquel residia no Jardim Dolores; deixou o marido Amarildo Fernandes; e os filhos Bianca, Henrique e Nicole. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Gonçalves Neto, conhecido por Manga Rosa, aos 66 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. José residia em Paulínia; deixou a esposa Ivone; os filhos Daniel e Fernanda; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Moreira Perassi, aos 102 anos de idade, no dia 12 de fevereiro. Aparecida residia no Jardim Fortaleza; deixou filhos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Darcy Donizete de Moraes, conhecido por Popó, aos 52 anos de idade, no dia 12 de fevereiro. Darcy deixou a esposa Marta de Moraes; as filhas Júlia, Gabriela e Sofya; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Tereza Aparecida da Silva Monteiro, aos 68 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Deixou o marido Antônio Reis Monteiro; os filhos Aline, Renata, Josiane, Viviane, Alexandra, Ângela, Andréia, Ronaldo, Júlio César e Danilo; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Divino José da Silva, aos 80 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Deixou a esposa Aparecida Rodrigues da Silva; os filhos Márcio e Roseli; o genro Antônio Celso; a nora Eliana Moraes; e os netos Larissa, Maria Eduarda e João Pedro. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Manoel Pedro de Souza, aos 71 anos de idade, no dia 13 de fevereiro. Deixou a esposa Francisca Inácio de Souza; o filho Francisco Thiago; e a nora Doraci. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Alzira Alice de Mello Trevizan, conhecida por Odila de Mello, aos 98 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Silvana das Graças, aos 46 anos de idade, no dia 7 de fevereiro. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Terezinha de Godói da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.