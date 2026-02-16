Classificados

Últimos artigos
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Carmela Aparecida Arantes Villela, aos 80 anos de idade, no dia 7 de fevereiro. Carmela residia no Jardim Pacaembu, era viúva de José Roberto Carvalho Villela; deixou os filhos Alexandre, Alessandra e Renato; a nora Marcélia; e os...
Editorial: A questão envolvendo o enterro dos pets
Difícil uma residência em Vargem Grande do Sul que não tenha um cachorro, ou até mesmo vários, além de um gatinho de estimação, ou mais, independente de sua religião, preferência política, time de futebol ou mesmo status social. Os...