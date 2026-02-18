Painel: Barros Munhoz visita Vargem Grande

Dividida
Enquete feita pela Gazeta de Vargem Grande indagando onde o vargengrandense ia passar o Carnaval 2026, também mostra uma sociedade dividida em relação ao carnaval, com muitas pessoas achando que a prefeitura municipal deveria promover a maior festa cultural do Brasil e outra muito grande também, sendo contrária a esta manifestação popular.
Novela
Enquanto isso, na pacata São Sebastião da Grama desenrola a novela que envolve o prefeito Zé da Doca. A mais recente é que o Tribunal Superior Eleitoral-TSE havia mantido esta semana o indeferimento do registro da candidatura do prefeito por condenação por improbidade administrativa e decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal-STF suspendeu a inelegibilidade do prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca. A novela continua e o suspense também, até o ministro julgar o mérito da questão.
Ecopontos no município
A vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) através da indicação 08/26, indica ao chefe do Executivo a possibilidade de implantar ecopontos para receber descartes de resíduos inservíveis e recicláveis no município, promovendo a preservação ambiental e a organização urbana. O ecoponto permitiria que os munícipes efetuassem o descarte de forma correta e ambientalmente responsável, segundo a vereadora.