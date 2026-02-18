Painel: Barros Munhoz visita Vargem Grande

Dividida

Enquete feita pela Gazeta de Vargem Grande indagando onde o vargengrandense ia passar o Carnaval 2026, também mostra uma sociedade dividida em relação ao carnaval, com muitas pessoas achando que a prefeitura municipal deveria promover a maior festa cultural do Brasil e outra muito grande também, sendo contrária a esta manifestação popular.

Barros Munhoz visita Vargem Grande

Na segunda-feira, dia 9, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) recebeu em seu gabinete o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), cujo objetivo foi reforçar as demandas já em andamento junto ao governo do Estado. Presentes no ato, vereadores municipais e diretores e servidores da prefeitura municipal. “São recursos importantes para o avanço de obras e ações para o desenvolvimento do município”, disse o prefeito em suas redes sociais.

Laços estreitos em Vargem Grande

Também em recente postagem do prefeito Celso Ribeiro, ele faz menção à posse de Roberto Carneiro, novo secretário-chefe da Casa Civil do governo de Tarcísio de Freitas, com quem afirma ter relações estreitas e que recentemente esteve na sua propriedade em Vargem Grande do Sul. Especialista em gestão pública, o novo secretário é presidente do partido Republicanos, o mesmo do prefeito, no Estado de São Paulo.

Novela

Enquanto isso, na pacata São Sebastião da Grama desenrola a novela que envolve o prefeito Zé da Doca. A mais recente é que o Tribunal Superior Eleitoral-TSE havia mantido esta semana o indeferimento do registro da candidatura do prefeito por condenação por improbidade administrativa e decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal-STF suspendeu a inelegibilidade do prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca. A novela continua e o suspense também, até o ministro julgar o mérito da questão.

Ecopontos no município

A vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) através da indicação 08/26, indica ao chefe do Executivo a possibilidade de implantar ecopontos para receber descartes de resíduos inservíveis e recicláveis no município, promovendo a preservação ambiental e a organização urbana. O ecoponto permitiria que os munícipes efetuassem o descarte de forma correta e ambientalmente responsável, segundo a vereadora.