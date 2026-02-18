Gente e Fatos

Amarildo Duzi Moraes

O ex-prefeito de Vargem Grande, Amarildo Duzi Moraes que é diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, será cumprimentado na sexta-feira, dia 20, quando comemora mais um ano de vida. Amarildo recebe os parabéns de toda sua família, dos colegas de trabalho, e dos muitos amigos

Sara cursará Publicidade

A estudante Sara Eloa Santamarina, 18 anos, foi aprovada em 1º lugar no curso de Publicidade e Propaganda na Unifae, em São João da Boa Vista, com bolsa de 100%. Também conquistou vaga em Comunicação Integrada e Mídias Digitais na UFLA, em Lavras. Filha de Patrícia Borges Bertholucci Santamarina e Carlos Alberto Santamarina, Sara concluiu o ensino médio na Etec de Vargem Grande do Sul, tendo optado pelo curso na Unifae

José Roberto aposentou-se

Quem também se aposentou recentemente, foi o servidor municipal José Roberto Baptiston, após ficar por 32 anos, 11 meses e 4 dias trabalhando como motorista do setor de Saúde da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Quem o felicitou nas redes sociais, foi o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, que enalteceu a sua humildade e gentileza ao conversar com as pessoas, especialmente os pacientes que transportava, tratando-os com dignidade, respeito e muita empatia.

“No tocante a conservação do veículo era proativo, o veículo sobre sua responsabilidade estava sempre limpo, zeloso com a higiene, manutenção em dia, garantindo um transporte seguro e confortável”, escreveu o ex-prefeito nas suas redes sociais

Gabrielly Ribeiro

Na sexta-feira, dia 20, a secretária Gabrielly Aparecida Rezende Ribeiro festeja a chegada dos seus 25 anos e recebe os parabéns dos pais Osmeria e José, do marido Marcos Aurélio e demais familiares

Denis Costa

O cozinheiro Denis Henrique Gregório da Costa celebra seu aniversário neste sábado, dia 14, recebendo os cumprimentos de toda sua família

Lauro Canaroli

Residindo em Ribeirão Preto, o advogado Lauro Scacabarozi Canaroli celebrou o seu aniversário no último domingo, dia 8. Os cumprimentos ficaram por conta da esposa Príscila, dos pais Benedito e Nanci, da irmã Bethina e demais familiares

Vargengrandenses na Cavalgada do Tuia Véia

Edson Batista, Samira Ferreira e seu filho Matheus, estiveram no domingo, dia 8, em Santo Antônio do Jardim, onde prestigiaram a 13ª Cavalgada do Tuia Véia, restaurante da família da influencer Marina Fabris. No evento tiveram diversas atrações como os shows das duplas João Villa & Rafael e Edson e Hudson