Velório do advogado Lin do Patrocínio está sendo realizado no Cemitério da Saudade

Pioneiro na estruturação do Judiciário local, Dr. Lin faleceu nesta sexta-feira, dia 20, e deixa legado de cinco décadas dedicadas ao Direito e à vida pública do município

Morreu nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, o advogado Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, conhecido como Dr. Lin, um dos nomes mais respeitados da história jurídica de Vargem Grande do Sul. Com mais de 50 anos de atuação profissional, ele era reconhecido como decano da advocacia na cidade e teve papel decisivo na consolidação das instituições jurídicas e civis da cidade.

Lin formou-se em direito pela então Fundação de Ensino Otávio Bastos (Feob) em 1971, integrando a primeira turma do curso. Antes mesmo da graduação, já havia se tornado o primeiro oficial de Justiça do Fórum após a instalação da Comarca de Vargem Grande do Sul, em 1970.

Após atuar como advogado na cidade até 1973, mudou-se para São Paulo em busca de especialização e novos desafios profissionais. Na capital, formou-se em Administração de Empresas pela Fecap e concluiu pós-graduação em Direito Civil pela Facab. Construiu carreira executiva em empresas privadas, ocupando cargos de chefia e direção, como no Grupo Financeiro Lojicred, onde chegou ao posto de diretor de administração, e no Grupo Buriti, onde foi diretor jurídico.

No fim da década de 1980, retornou a Vargem Grande do Sul e retomou a advocacia. Ao longo dos anos, presidiu por dois mandatos a subseção municipal da Ordem dos Advogados do Brasil e integrou a Coordenadoria Regional da OAB paulista. Pelo tempo de inscrição e trajetória profissional, recebeu o título de Decano da Advocacia Paulista. Lin também presidiu o Rotary Club em 1997 e 1998, participando da entidade por mais de 50 anos.

Além da atuação nos tribunais, participou ativamente da vida pública. Foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal entre 1993 e 1996, além de ter sido o primeiro vargengrandense a disputar uma vaga como deputado estadual. Também atuou como assessor jurídico de entidades como o Hospital de Caridade, a Associação Comercial e Industrial (ACI) e o Sindicato Patronal dos Ceramistas, além de integrar conselhos e instituições como o CMDCA e o Rotary Club.

Em 2024, recebeu da Câmara Municipal a Medalha do Fundador José Garcia Leal e também recebeu uma homenagem no Simpósio da Advocacia Criminal organizado na Associação Comercial de São José do Rio Pardo.

Casado há 51 anos com a professora aposentada Nathalia Aliende Rodrigues, deixa os filhos Márcio Aliende Rodrigues, Andréa Aliende Rodrigues e Paula Aliende Rodrigues. Deixa também os netos Victor Aliende Rodrigues Tortotelli, Maria Luiza Aliende Rodrigues e Jade Aliende Rodrigues Ammar.

Seu velório será realizado neste sábado das 7h00 às 12h00 no Cemitério da Saudade, onde será sepultado.