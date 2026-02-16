Homenageados recebem honrarias da Câmara

O Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul realizou, na noite da última sexta-feira, dia 6 de fevereiro, uma sessão solene para a entrega de títulos e honrarias a cidadãos que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento do município. Os homenageados, seus familiares e amigos, além de autoridades públicas municipais, participaram da solenidade, realizada no Centro de Convivência do Idoso Haydeé e Antônio Longuini Neto, antigo Clube Vargengrandense.

O prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos) não pode comparecer ao evento, mas enviou seu reconhecimento e respeito a todos os homenageados, que foi lido pelo mestre de cerimônia Maicon Alcântara. “As honrarias concedidas refletem o empenho, dedicação e o compromisso de cada um com o trabalho desenvolvido em prol do município, contribuindo de forma significativa para o crescimento, para o desenvolvimento e o fortalecimento de nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Deputado estadual Jorge Xerife do Consumidor, que recebeu o título de Cidadão Vargengrandense também não pode comparecer e enviou mensagem que também foi lida aos presentes, agradecendo a honraria, afirmando que o título reforça sua responsabilidade junto ao município. “Contem sempre com o Xerife do Consumidor, agora e sempre, Cidadão de Vargem Grande do Sul”, afirmou. O deputado ainda relacionou emendas e indicações direcionadas à cidade.

Presidente da Câmara

O presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), que presidiu a sessão saudou os presentes e agradeceu ao público e aos homenageados. “Vocês recebem os títulos merecidos, mas a honra em poder homenageá-los é toda nossa”, disse. Ele lembrou que durante a solenidade seriam entregues os Títulos de Cidadão Vargengrandense, as Medalhas do Fundador José Garcia Leal e os Diplomas de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence. Também foram entregues o Diploma “Atirador Destaque do Ano” que foi entregue ao atirador Rafael Bruscato Pena, o Prêmio “Mulher Empreendedora” e a homenagem alusiva ao Dia do Comerciário.

Dando continuidade à cerimônia, foram executados o Hino Nacional e o Hino de Vargem Grande do Sul. O diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, ainda interpretou a canção do Pai Nosso aos presentes e após, cantou a música Tocando em Frente, como homenagem dos vereadores aos que receberam as honrarias.

Título de Cidadão Vargengrandense

Em 2025, a Câmara aprovou a concessão de 19 títulos de Cidadão Vargengrandense, honraria que equipara o homenageado a um cidadão nascido no município, em reconhecimento a serviços prestados que tenham contribuído para o engrandecimento da cidade.

Foram agraciados José Gonçalves Diniz; pastor Maurício Aparecido Barbosa; Eyre Maria Valsecchi Tatoni; Lúcio Bolonha Funaro; Quioji Nagai; irmã Elizabeth Célia Leandro; Eva Vilma da Silva Rodrigues; Francisco das Chagas Mota Setúbal; Celso Henrique Bruno; Roberto Arbex Júnior; Mara Medeiros de Faria; deputado estadual Jorge Wilson Gonçalves de Mattos; Romildo Ramos Pinheiro da Silva; Luciana Marin; Henrique de Araújo Alcântara; César Augusto de Souza Barros (Kadu Barros); Creusa Maria Mioti Gomes; Oziel Mota Setúbal e Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Medalha do Fundador José Garcia Leal

A Medalha do Fundador José Garcia Leal, concedida a cidadãos vargengrandenses ou não que tenham prestado relevantes serviços ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade, foi entregue aos homenageados Luís Carlos Prates; Regilene Maria Ronchi; Emarciel Mometti Ventali; José Eduardo Nicolau; Francieli Lourenço; Thaís de Oliveira da Silva; João Brunetti Nicolau; Marcelo de Abreu Maaz; Heloisa Andrian Meneghini Ronchi; Francisco de Assis Masuco Manoel; Ana Paula Arrigoni Ferri Pereira; Alcides Nicola Della Torre; Carlos Eduardo Della Torre (Contex Concreto); Rene Donizete Halla e José Osvaldo Garcia Leal.

Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, destinado a cidadãos vargengrandenses que contribuíram de forma significativa em diferentes áreas de atuação, foi concedido a Paulo Antônio Monteiro (saúde); Claudemir Aparecido Janez (esportes); Osvaldo Antônio Vicente e Maria Luísa Bonaldo Vicente (profissionais liberais); Maria José Barreto de Almeida; Cláudia Helena Gabriel; Marcelo Donizete Sati (comércio); Lenoir dos Santos (setor agropecuário); Mário Lúcio Malaguti (comércio); Graziela da Silva e Silva (educação); pastor Marcelo Mateus Domingos (atividades religiosas); Clóvis Aparecido de Melo (comércio); irmã Aparecida Donizete de Freitas (atividade religiosa) e Débora Tortelo.

Homenagens especiais

Em celebração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, receberão as placas, as homenageadas Alzira dos Santos Marini, Maria do Carmo Marques da Silva e Alessandra Américo da Silva.

Já as homenagens relacionadas ao Dia do Comerciário, celebrado em 30 de outubro, serão concedidas a Lucimar Aparecida Bovo Passoni, Gisele Cristina da Silva e Natalina de Fátima Bovo, reconhecendo a importância do setor para a economia local.

Honrarias já entregues

O legislativo também concedeu, em 2025, duas homenagens especiais. Uma delas foi em celebração dos 100 anos do Hospital de Caridade, que foi entregue em sessão solene realizada em 13 de maio. Já em julho passado, foi entregue uma placa comemorativa aos 70 anos da chegada da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência à Sociedade Humanitária. Na ocasião, também foi entregue o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence à irmã Aparecida Donizete de Freitas.

Em março do ano passado, a Câmara também concedeu honrarias às mulheres da cidade. O Prêmio Mulheres Destaques do Ano foram entregues para Ana Cláudia de Oliveira, Milene Bertolotto Alcântara e dra. Cristiane Coracini Morandin.

No final de janeiro, a Câmara entregou o Título de Cidadã Vargengrandense para Dona Eyre Maria Valsecchi Tatoni, 95 anos, viúva do empresário e jornalista Pedro Tatoni. A comerciante, pianista e professora de música recebeu a placa comemorativa em sua casa, junto aos filhos Pedro e Walter, ao neto Victor Rui Tatoni e as amigas e cuidadoras Toninha e Marli.

