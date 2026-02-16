Bradesco descarta fechamento de agência em Vargem Grande

Gerente afirma que unidade segue operando normalmente e destaca aumento no número de clientes após encerramento do Banco Itaú no município

Apesar dos rumores que estão circulando em Vargem Grande do Sul sobre um possível encerramento das atividades do Banco Bradesco local, a agência do banco na cidade segue funcionando normalmente. Em declaração ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o gerente da unidade, Cleber Osse, afirmou que as informações sobre um eventual fechamento “não passam de boatos” e garantiu que não há qualquer sinalização interna nesse sentido.

Atualmente, entre os grandes bancos privados, apenas o Bradesco mantém agência física no município. O cenário local passou por mudanças nos últimos meses, com o encerramento das atividades da agência do Banco Santander, em 4 de abril de 2025, e, mais recentemente, com o fechamento da agência 0005 do Itaú Unibanco no final de janeiro deste ano.

A saída das duas instituições intensificou especulações de que o Bradesco poderia seguir o mesmo caminho, acompanhando a tendência de reestruturação adotada por grandes bancos em todo o país.

Cleber Osse, no entanto, afirma que a realidade local aponta em direção oposta. Segundo ele, após o fechamento do Itaú houve um aumento significativo no número de clientes atendidos pela unidade de Vargem Grande do Sul. O gerente destacou ainda que, internamente, não há qualquer comentário ou movimentação que indique o encerramento das atividades. “Nem mesmo nos bastidores das agências se comenta sobre fechamento”, ressaltou.

As especulações ganharam força também em razão de notícias publicadas em dezembro de 2025 que apontam o fechamento de 342 agências do Bradesco em diversas localidades do país. O movimento faz parte de um processo de adaptação do sistema bancário à crescente digitalização dos serviços financeiros. Para Osse, a tendência de longo prazo é que, com a facilidade proporcionada pelos aplicativos e pelo internet banking, haja redução no número de agências físicas, não apenas do Bradesco, mas de instituições financeiras em todo o mundo.

Apesar disso, ele pondera que esse processo ocorre de forma gradual e planejada. No caso de Vargem Grande do Sul, a agência segue firme, com abertura de novas contas e foco no atendimento aos clientes. O gerente afirma que a equipe trabalha de forma contínua para ampliar e qualificar os serviços prestados à população local.

Com a saída de outras instituições privadas da cidade, o Bradesco permanece como a única agência física de banco privado em operação no município, cenário que reforça sua importância para a economia local e para o atendimento presencial de correntistas que ainda dependem desse tipo de serviço. Até o momento, segundo a gerência, não há qualquer indicativo oficial de mudança nessa estrutura.

Foto: Reportagem