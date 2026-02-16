Peres Atacarejo terá caixa Banco24Horas com depósito em dinheiro

O Peres Atacarejo, localizado na Rua Antônio Rodrigues Prado, atrás do Posto de Saúde, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul, contará em breve com um caixa eletrônico Banco24Horas para atendimento aos clientes e à população em geral

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o empresário Ademir Peres afirmou que o equipamento já está em fase de instalação e deve entrar em funcionamento nos próximos dias. Segundo ele, a unidade da rede em Casa Branca já dispõe de um caixa disponível e, anteriormente, não havia viabilidade para implantação em Vargem Grande. “Agora que foi liberado, adquirimos junto à empresa responsável”, explicou.

O terminal permitirá saques, consultas e depósitos em dinheiro, ampliando os serviços oferecidos no supermercado. Conforme informações do painel do equipamento, o caixa atenderá clientes de diversas instituições financeiras, entre elas Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander, além de mais de 150 instituições participantes da rede Banco24Horas.

Apesar de ser um terminal da rede 24Horas, o funcionamento seguirá o horário da loja, operando de segunda a domingo, durante o expediente do Peres Atacarejo.

De acordo com Ademir, a iniciativa busca facilitar o dia a dia dos clientes e também de moradores que ainda não conhecem o supermercado. “O diferencial do Peres Atacarejo sempre será o bem-estar da população”, destacou ao jornal. A novidade reforça a proposta da empresa de oferecer mais comodidade, praticidade e serviços à comunidade vargengrandense.