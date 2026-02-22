Des. Luís Francisco Aguilar Cortez toma posse como vice-presidente do TJ-SP

A cerimônia em que os integrantes do Conselho Superior da Magistratura (CSM) do Tribunal de Justiça de São Paulo para o biênio 2026-2027 tomaram posse de seus cargos aconteceu no início do mês de janeiro, dia 7, durante cerimônia realizada no Salão Nobre “Ministro Costa Manso”, no Palácio da Justiça. Os magistrados foram eleitos em um pleito interno em 12 de dezembro do ano passado.

Além do novo presidente da corte, Francisco Eduardo Loureiro, a presidência também será composta pelo vice-presidente, desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, cujos familiares são de Vargem Grande do Sul e o cargo de corregedor-geral da Justiça agora será desempenhado pela desembargadora Silvia Rocha. Também assumiram as desembargadoras Luciana Bresciani (presidente da Seção de Direito Público) e Rosângela Maria Telles (ouvidora), primeiras mulheres na história do TJ-SP a ocupar cargos no CSM e na Seção de Direito Criminal assume a presidência o desembargador Roberto Costabile e Solimene.

A mesa das autoridades foi composta pelo presidente do STF, Edson Fachin, pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, pelo governador Tarcísio de Freitas, presidente da Alesp, André do Prado, o ministro do STJ Herman Benjamin e o presidente da OAB, Leonardo Sica.

Vice-Presidência

Durante as solenidades estiveram presentes os familiares de Francisco Cortez, como é conhecido o atual vice-presidente do TJ-SP, que foi eleito recebendo 198 votos. Luís Francisco Aguilar Cortez nasceu em Casa Branca em 1959, mas passou sua infância e juventude em Vargem Grande do Sul, onde seus pais e irmãos residiam.

Consta em sua biografia que ele é formado em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (1981) e em Direito pela Universidade de São Paulo (1982). É mestre na Área de Concentração em Direito Econômico e Financeiro e doutor em Direto do Estado, ambos pela USP.

Luís Francisco ingressou na Magistratura em 1986, como juiz substituto da 2ª Circunscrição Judiciária, com sede em São Bernardo do Campo. Também trabalhou, ao longo de sua trajetória, em Santa Fé do Sul, Porto Ferreira, Jacareí, Campinas e na Capital. Foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau em 2005 e promovido a desembargador em 2011. Foi vice-diretor e diretor da Escola Paulista da Magistratura (biênios 2018/2019 e 2020/2021).

O desembargador é filho de José Cortez e da professora Rosa Aguilar Cortez. Casou-se com a vargengrandense Beatriz Oliveira Andrade, com quem tem as filhas Rachel e Clarice. Em 2006 recebeu o título de Cidadão Vargengrandense, uma proposta do então vereador Iletro Cachola, o Toco, aprovada por unanimidade. Em Vargem Grande do Sul estudou no então Grupo Escolar Benjamin Bastos, Colégio Estadual Alexandre Fleming e Escola Comercial D. Pedro II.

Ele é irmão do desembargador aposentado Antônio Celso Aguilar Cortez, do doutor em Educação Física José Alberto Aguilar Cortez e da professora Rosa Helena Cortez de Melo, que estiveram presentes na solenidade de posse, juntamente com demais familiares e amigos.

