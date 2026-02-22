Segue projeto de novas moradias em Casa Branca

A Prefeitura de Casa Branca conquistou a implantação de 50 unidades de casas habitacionais, ampliando as políticas públicas voltadas à moradia digna e à redução do déficit habitacional no município. O empreendimento será erguido no Conjunto Habitacional Antônio Geraldo Romano, com recursos do Novo PAC do Governo Federal, financiado pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura destacou que são várias etapas até a conclusão e entrega das casas. O projeto está em fase de licitação, visando contratar uma empresa responsável pela execução do projeto e construção das moradias.

Como contrapartida ao investimento, o município executará, com recursos próprios, toda a infraestrutura urbana necessária para atender a área do empreendimento: iluminação pública; abastecimento de água; sistema de esgotamento sanitário; rede de drenagem das águas pluviais e pavimentação das vias.

Os procedimentos relacionados ao cadastro das famílias interessadas ainda não têm data, e será realizado através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, após concluídas todas as fases burocráticas do projeto. Lembrando ainda que o processo de seleção e contemplação aos inscritos é conduzido conforme as normas estabelecidas pela Caixa Federal e Governo Federal, seguindo os critérios definidos pelos programas habitacionais.

Todas as informações relativas ao projeto serão colocados à disposição dos interessados oportunamente pelos canais oficiais da Prefeitura de Casa Branca.