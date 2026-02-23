Depois da pré-temporada e do desfile, fica o exemplo de disciplina e superação

José Alberto Aguilar Cortez

Depois de uma exaustiva pré-temporada e do esperado desfile das Escolas de Samba ficou o exemplo de disciplina e superação dos integrantes, das diferentes alas, que brilharam nos sambódromos. A fase de preparação foi muito importante porque foram feitos os ajustes finais para que tudo acontecesse de forma sincronizada no momento do desfile na passarela do samba. A seriedade e a disposição nas ações de cada componente da escola refletiram a importância da preparação física, cognitiva e emocional que precederam o desfile. A fase de preparação também deixou lições importantes que vão além do desfile. Muitos componentes aproveitaram os ensaios para melhorar o condicionamento físico, perder peso e adotar hábitos mais saudáveis motivados pelo desejo de vestir bem suas fantasias e acompanhar o ritmo intenso das apresentações. Assim como no esporte, a pré-temporada foi essencial para alcançar um bom desempenho no momento decisivo. No entanto, com o encerramento dos desfiles e a chegada da Quarta-Feira de Cinzas, é comum que parte dessa disciplina acabe ficando para trás. Os cuidados com a saúde e bem-estar são deixados em segundo plano e, aos poucos, ou rapidamente para alguns, a velha rotina de excessos acaba prevalecendo. Como encontrar motivação para não se deixar seduzir pela mesa farta e pela preguiça para praticar exercícios físicos? Não existe uma receita pronta que atenda todas as preferências e consiga superar o prazer da ociosidade. Cada um precisa encontrar seus ingredientes preferidos para elaborar a melhor receita capaz de manter seu apetite para a prática de atividades físicas. Os ingredientes que ajudam a manter a forma são inúmeros; caminhar, nadar, pedalar, correr, praticar algum tipo de esporte, dançar, levantar pesos, enfim, as opções são muitas, mas é preciso encontrar um bom chefe de cozinha para tornar palatável o ingrediente escolhido. O chefe de cozinha é o profissional de educação física, ele que poderá combinar os ingredientes, dosar a quantidade de cada um e, com seu talento, acrescentar o melhor tempero para manter a motivação até o próximo carnaval.