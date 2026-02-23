Mário Poggio

Em 15 de setembro de 1949, a Empresa de Ônibus Irmãos Bolonha, de propriedade dos irmãos Antônio e Nestor, inaugurou a Linha São João da Boa Vista – Santa Cruz das Palmeiras, com a benção do padre Celestino C. Garcia.

Para tanto, a firma comprou de um ônibus novo, marca Chevrolet, com 27 poltronas estofadas, e projetou a aquisição de outro veículo idêntico, no prazo de 60 dias.

Ainda, na ocasião, os proprietários comunicaram a reforma dos 3 ônibus velhos e a construção de um moderno “Posto de Lubrificação”, anexo à “Oficina Mecânica”, cuja planta já estava elaborada e aprovada.