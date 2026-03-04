Relíquias no Asfalto promove no dia 8, almoço beneficente em prol do Hospital

A iniciativa partiu de uma ideia coletiva do presidente do clube, Lucas Henrique da Silva, e dos membros Rodrigo Mansara e Guilherme Anadão. Segundo Lucas, em entrevista ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, a proposta surgiu a partir de uma conversa entre os integrantes sobre a realização de uma ação social.

Após a definição da iniciativa, Lucas entrou em contato com José Geraldo Ramazotti, provedor do Hospital, que apoiou o projeto. Toda a verba arrecadada com a venda dos ingressos será destinada diretamente ao Hospital. O clube atua como parceiro na comercialização dos convites.

O almoço que será realizado no Recinto de Exposições “Christiano Dutra do Nascimento”, a partir das 11h, terá como prato principal porco à paraguaia. O valor do ingresso é R$ 80, e crianças com menos de 10 anos não pagam. As bebidas serão vendidas à parte. Durante o evento, haverá apresentação de banda ao vivo.

A organização esclarece que o evento é um almoço beneficente, e não um encontro oficial de carros antigos. No entanto, participantes que adquirirem ingresso e possuírem veículos antigos poderão estacioná-los junto aos carros dos membros do clube, que estarão no local durante o almoço.

Lucas destacou ainda que a ação marca um momento diferente dentro das atividades do grupo. “Todo encontro de carros pedimos aos expositores 2 kg de alimentos, e nessas arrecadações entregamos direto ao Hospital, porém, este será nosso primeiro evento fechado para ajudar uma instituição”, afirmou.

O presidente do clube, afirma também que os ingressos são limitados, “serão vendidos apenas 150, e mais de 100 convites já foram vendidos”. O lote está na reta final.

Os convites podem ser adquiridos com qualquer membro do Clube Relíquias no Asfalto ou diretamente com José Geraldo Ramazotti. Informações também podem ser obtidas pelos telefones: (19) 99313-2243, com Leonel; (19) 98295-2882, com Ramazotti; e (19) 97103-8381, com Rodrigo.