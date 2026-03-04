Prefeitura institui comissão para organizar a 31ª Festa da Batata

Documento foi divulgado na edição de quarta-feira, 25, do Diário Oficial

A Prefeitura Municipal deu o primeiro passo para a realização da 31ª Festa da Batata de 2026, com a publicação da portaria no Diário Oficial do Município, que cria oficialmente a Comissão Municipal Organizadora da festa. A medida dá início aos procedimentos administrativos relacionados à possível realização do tradicional evento. Não foi divulgado quando e onde a festa será realizada.

De acordo com o texto oficial, a festa deverá ser executada por empresa privada, a ser definida por meio de concorrência ou chamamento público. A empresa selecionada receberá permissão onerosa e em caráter precário para utilização do Recinto de Exposições, assumindo a responsabilidade pela montagem da estrutura, contratação de shows e demais atrações, segurança, operação dos serviços e exploração comercial.

A comissão designada terá atuação em todas as etapas do processo. Entre as atribuições estão a elaboração de estudos técnicos que subsidiem o edital, a colaboração na definição de critérios e contrapartidas sociais e culturais, o acompanhamento da assinatura do termo de permissão de uso e a fiscalização do cumprimento das exigências legais. O grupo também deverá acompanhar itens como segurança, limpeza, acessibilidade, programação cultural e atendimento ao público, além de apresentar, ao final, relatório com avaliação e sugestões para futuras edições. Os integrantes exercerão as funções sem remuneração.

A presidência da comissão ficará sob responsabilidade de Juliano Scacabarozzi, com Guilherme Contini Nicolau na vice-presidência. A tesouraria será composta por Carlos Eduardo Scacabarozzi, como 1º tesoureiro, e Eliane Aparecida Canela Bastoni, como 2ª tesoureira. Na secretaria atuarão Guilherme Mansara Lopes da Silva, como 1º secretário, e Luana Videira de Freitas, como 2ª secretária.

O Conselho Fiscal será formado por Marcos Roberto Barion, Márcio Osório Mengali e Gustavo Barbosa Leandrini. A Assessoria de Imprensa contará com Angelino Teixeira da Silva Júnior e Maicon de Alcântara. Já a Coordenadoria de Rodeio e Cia terá Luís Carlos Prates e Alessandra Lodi como responsáveis, enquanto a Coordenadoria de Palco e Camarins ficará a cargo de Lucas Buzato e Maria de Lourdes Carril Cagnoni Dutra. Também integram a comissão, como membros, Luciana Morandin Gambaroto Garcia e Rodrigo Bruno.

Com a publicação da portaria, a administração municipal formaliza a organização interna necessária para conduzir os trâmites do evento.