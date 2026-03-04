Feira Nordestina será realizada em março

Evento destaca identidade cultural e a influência da migração nordestina

Vargem Grande do Sul vai receber nos dias 21 e 22 de março a primeira edição da Feira Nordestina, evento que propõe valorizar as raízes, a história e a contribuição do povo nordestino para a formação do município, conhecido como a Pérola da Mantiqueira e cenário do filme “O Cangaceiro”.

A programação contará com gastronomia típica, músicas e diversas surpresas que estão sendo desenvolvidas pelo Departamento de Cultura. O diretor do departamento, Lucas Buzato, afirmou à Gazeta de Vargem Grande que a Feira Nordestina nasce da junção de ideias e parcerias com colaboradores e amigos do departamento. Segundo ele, o principal objetivo é reforçar uma importante identidade cultural presente na cidade, marcada pela migração nordestina, considerada braço forte de trabalho, e pelo fenômeno registrado nos anos 1950 com as gravações do filme “O Cangaceiro” no município.

O evento será realizado na Praça da Matriz de Sant’Ana. A Gazeta de Vargem Grande segue acompanhando os preparativos e trará novas informações nas próximas edições.