Dr. Osvaldo Sakamoto relembra 50 anos de medicina em Vargem

Médico oftalmologista destaca trajetória profissional, participação na saúde pública e formação de jovens

Ao completar cinco décadas de exercício da medicina, o oftalmologista Osvaldo Hideo Sakamoto faz um balanço de uma carreira marcada pela dedicação quase integral a Vargem Grande do Sul. Nascido em 8 de fevereiro de 1950, em Jardinópolis, no interior de SP, ele construiu no município não apenas sua trajetória profissional, mas também uma história de participação ativa na saúde pública e em iniciativas comunitárias voltadas à formação de jovens.

Filho de Isao Sakamoto e Fumiyo Furutani Sakamoto, o médico é casado com Maria Marta Shimocomaqui Sakamoto. O casal tem três filhos: Carolina Hidemi, médica oftalmologista; Ricardo Akiyoshi, formado em Economia e Direito, casado com Priscila; e Rafael, engenheiro químico. É avô de Vinicius Hideo, Marina Fumiyo e Maitê Harumi.

Formado em 1975 pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Sakamoto realizou residência em Oftalmologia entre 1976 e 1977. Possui título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialização em Saúde Pública pela Unicamp e título em Medicina de Tráfego pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp).

Chegada a Vargem

A ligação com Vargem Grande do Sul começou ainda no período de residência médica. Em 1977, um colega atendia aos sábados no Hospital de Caridade local, mas retornou ao Pará, abrindo espaço para que o jovem médico assumisse os atendimentos semanais. Em janeiro de 1978, decidiu fixar residência no município, onde, à época, era o único oftalmologista em atividade no município.

Desde então, consolidou sua atuação clínica na cidade, acompanhando gerações de pacientes e a evolução tecnológica da especialidade.

Saúde pública

A trajetória de Sakamoto também inclui participação direta na gestão da saúde municipal. Ingressou no serviço público por concurso e, posteriormente, foi convidado pelo então prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio para coordenar a área da Saúde, função que exerceu também nas administrações de José Carlos Rossi e José Reinaldo Martins.

Durante esse período, participou da implantação e estruturação de importantes equipamentos de saúde do município, como o Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio; a UBS Dr. Arcelino Anadão, na Cohab I; a reforma e ampliação da UBS Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar; a reforma do antigo SASP, atual UBS Dr. Ernani de Andrade; a instalação da UBS Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores; e a reforma e ampliação do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

Também atuou como diretor clínico do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e foi diretor de Vigilância Epidemiológica da Regional de Saúde de São João da Boa Vista. Ao comentar o cenário hospitalar, observou que as dificuldades enfrentadas pelas santas casas não são locais, mas nacionais, especialmente diante de repasses que não acompanham o aumento dos custos da assistência médica e da incorporação de novas tecnologias.

Atualização e evolução da oftalmologia

Mesmo exercendo a profissão no interior, o médico manteve vínculo com centros universitários por cerca de 30 anos. Foi voluntário no Departamento de Oftalmologia da Unicamp por aproximadamente uma década, atuando no setor de catarata e participando da coordenação do primeiro projeto de cirurgia de catarata realizado em Vargem Grande do Sul com apoio universitário.

Também colaborou por cerca de 10 anos com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e por mais uma década com a Unaerp, orientando residentes e acompanhando os avanços técnicos da especialidade.

Ao longo da carreira, também acompanhou a transição das técnicas cirúrgicas de catarata, desde a intracapsular, realizada com anestesia geral, passando pela extracapsular, até a facoemulsificação, método atualmente mais difundido. Está afastado das cirurgias há aproximadamente três a quatro anos, no entanto, mantém-se na atividade clínica.

Desafios atuais da oftalmologia

Entre os desafios ainda presentes na oftalmologia, Sakamoto cita o glaucoma e doenças hereditárias da retina, como a retinose pigmentar, que ainda apresentam limitações terapêuticas. Também chama atenção para o uso excessivo de celulares por crianças, principalmente pela curta distância de leitura, fator que pode contribuir para o desenvolvimento de miopia.

Maçonaria e formação de jovens

Além da medicina, Dr. Sakamoto mantém atuação na Loja Maçônica Renascença II, da qual participa há décadas. Ao longo do tempo, exerceu funções de liderança e, atualmente, permanece como membro ativo.

Foi um dos responsáveis pela implantação da Ordem DeMolay em Vargem Grande do Sul. O trabalho teve início em 1990, após contato com a organização no Brasil, culminando na fundação do capítulo local em 1991, com apoio da Loja Maçônica. “O objetivo sempre foi contribuir para a formação de jovens entre 12 e 21 anos, com base em princípios éticos, responsabilidade social e participação comunitária. A proposta, ressalta, vai além de ações filantrópicas pontuais e busca formar cidadãos preparados para assumir responsabilidades na sociedade”, afirmou.

Medicina e princípios

Ao avaliar sua trajetória, ele destaca que sempre procurou exercer uma medicina voltada ao atendimento integral do paciente, considerando não apenas a doença, mas o contexto humano. Para os jovens que pretendem ingressar na carreira médica, enfatiza a importância dos princípios e da formação ética, afirmando que o conhecimento científico é adquirido com estudo e atualização constante, enquanto os valores pessoais são determinantes para o exercício da profissão.

Novo endereço

Após 50 anos de atuação, Osvaldo Hideo Sakamoto segue na ativa, agora atendendo em novo endereço, na Rua José Bonifácio, 507, Centro. “Agradeço à população vargengrandense pela receptividade e confiança ao longo de todos esses anos”, destacou Sakamoto, reforçando o vínculo construído com a comunidade local.