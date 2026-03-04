Grupo Obreiros do Bem realizará bazar

O grupo Obreiros do Bem promove no próximo sábado, dia 8 de março, das 8h às 11h, um Bazar Solidário na Rua São Jorge, 70, em Vargem Grande do Sul. O evento contará com a comercialização de roupas, calçados e utensílios.

Os Obreiros do Bem é uma instituição religiosa dedicada ao estudo e à divulgação da doutrina espírita, desenvolvendo também atividades de caráter social no município.